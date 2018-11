Hélène Ségara : Improbable selfie avec James Corden... carpool karaoké en vue ?

Après Adele, Jennifer Lopez ou Barbra Streisand, la chanteuse française Hélène Ségara aura-t-elle avoir droit à son Carpool Karaoké ? L'interprète de L'amour est un soleil a rencontré l'animateur du programme, suscitant des interrogations...

"Je n'ai toujours pas passé mon permis de conduire mais je pense que j'ai trouvé un chauffeur pas mal du tout...! @JKCorden thanks for your kindness #sweet #talented #funny #likealittlegirl #CarpoolKaraoke #Carpool #LateLateShow", a commenté Hélène Ségara en légende d'un selfie d'elle et de l'animateur anglais James Corden (embauché par la chaîne américaine CBS). La chanteuse de 47 ans n'a pas précisé où cette photo avait été prise et cela suscite des interrogations... Est-ce à Los Angeles, où elle se rend une partie de l'année (notamment pour du repos et des soins médicaux à cause de ses problèmes de vue) et où tourne l'animateur ou est-ce en France ?

Aux dernières nouvelles, TF1 a racheté le concept et c'est Camille Combal, actuellement aux commandes de Danse avec les stars, qui devrait endosser le rôle joué par James Corden. La chanteuse et comédienne Marianne James (à l'affiche de Tatie Jambon) a récemment révélé sur RTL qu'elle avait elle aussi eu l'ambition de reprendre le concept pour la France. Elle aurait pu y accueillir volontiers Hélène Ségara, les deux femmes ayant sympathisé sur le tournage de la 13e saison de La France a un incroyable talent, en cours de diffusion sur M6.