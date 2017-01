Hélène Ségara : La chanteuse taclée par une candidate d'Incroyable Talent !

Rappelez-vous, Cheyenne, jeune chanteuse qui a atteint la demi-finale d'Incroyable Talent en 2015 sur M6, avait subjugué le jury du show composé d'Hélène Ségara, Kamel Ouali, Éric Antoine et Gilbert Rozon.

Après avoir interprété Don't Rain on my Parade de Barbra Streisand lors des premières auditions, elle s'était attaquée au très difficile titre Ain't No Other Man de Christina Aguilera. L'occasion pour elle de dévoiler une belle puissance vocale qui n'a pas laissé l'interprète d'Il y a trop de gens qui t'aiment indifférente. Hélène Ségara avait d'ailleurs prédit une belle carrière à la candidate et lui aurait même proposé de lui donner un coup de pouce.

Du moins, c'est ce que dévoile Cheyenne à nos confrères de Télé Star. L'ex-candidate, aujourd'hui âgée 16 ans et qui a sorti son premier album, Me, Myself & I, a déclaré : "À peine l'émission terminée, je suis passée aux oubliettes ! Hélène Ségara n'avait pas tari d'éloges sur ma prestation. Elle m'avait promis de me prendre en première partie." Une promesse que l'artiste n'aurait pas tenue : "Je n'ai jamais reçu de ses nouvelles. Heureusement, mon père, qui est chanteur et musicien, m'avait mise en garde sur l'univers de la télé et du show-biz. Du coup, je n'ai pas été trop déçue."

Difficile de croire qu'Hélène Ségara n'a pas souhaité soutenir l'ancienne candidate. Au lieu de taper du point sur la table, Cheyenne devrait peut-être se demander si la chanteuse n'a pas tout simplement oublié sa promesse...