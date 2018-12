Hélène Ségara malade : "Je me bats avec des armes éphémères..."

Alors qu'elle fourmille de projets, Hélène Ségara aimerait sans doute pouvoir définitivement mettre derrière elle ses problèmes de vision, qui lui gâchent la vie depuis quelques années. La juge de La France a un incroyable talent (sur M6) s'est confiée à Télé Star.

Alors que le journaliste demandait à la chanteuse de 47 ans si sa maladie lui faisait voir les choses autrement, elle s'est montrée franche. "Évidemment. On aborde les choses différemment, avec d'autres priorités et cela peut être plutôt positif finalement", a-t-elle confié au site. Alors qu'elle a récemment été réopérée et qu'elle a des implants que l'on change tous les trois mois pour lui éviter de perdre la vue, Hélène Ségara se montre toutefois assez pessimiste concernant une guérison totale... "Ça ira mieux lorsqu'on aura découvert la cause et qu'on pourra cibler un vrai traitement. En attendant, je me bats avec des armes éphémères et beaucoup de force mentale", a-t-elle déclaré.

Hélène Ségara, qui continue de lever des fonds pour la recherche, garde donc le moral. Après avoir sorti un premier livre de cuisine (elle a signé un partenariat avec Weight Watchers après sa prise de poids), l'interprète de L'amour est un soleil va publier "un livre sur le mental et un second livre de cuisine".

