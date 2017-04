Hell's Kitchen : Un chef de l'émission retrouvé mort, à 36 ans

Hell's Kitchen, ou "la cuisine de l'enfer" : l'enfer n'est en tout cas plus sur terre pour un ancien candidat de la déclinaison américaine du fameux concours culinaire britannique animé par Gordon Ramsay... Agé de 36 ans, Paulie Giganti, qui avait participé à la saison 16 diffusée sur la FOX et s'était d'ailleurs accroché avec le bouillant chef anglais, a été retrouvé mort jeudi 20 avril 2017 à son domicile de Philadelphie.

Un représentant du département de la Santé publique de la ville a indiqué au média local Philly.com que le jeune cuisinier est décédé des suites d'une overdose accidentelle, sans révéler toutefois s'il s'agissait d'une overdose médicamenteuse ou d'une prise de drogue. Son corps a été découvert sur le sol de sa chambre à coucher suite à l'appel aux services d'urgences d'un voisin inquiété par une odeur suspecte. Le site TMZ.com confirme que des tests d'urine ont mis en évidence la présence de substances dans le sang du défunt mais que leur nature n'a pas été divulguée.

Autodidacte dans le monde des fourneaux, Paulie Giganti avait tiré un bilan positif de son passage comme chef exécutif dans la compétition télévisée qui voit s'affronter en cuisine et en salle deux équipes de chefs pour un poste, brièvement adaptée en France pour NT1 avec le chef Arnaud Tabarec : "Je ne suis jamais allé à l'école pour apprendre à cuisiner. J'étais censé devenir ingénieur. Je voulais seulement voir ce que je valais face aux autres gars, les gars des écoles et les autres, avait confié Giganti, originaire de Brooklyn, au site MyTakeonTV.com. Je l'ai fait pour me jauger moi-même (...) J'y repenserai avec le sourire. Toute cette expérience a été une bonne leçon de vie. J'ai été content de le faire, c'était cool." Il était allé très loin dans le jeu, son parcours s'arrêtant à deux semaines de la finale (4e sur 18 participants).