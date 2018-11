Héloïse Martin dans DALS9 : "Des jeunes filles me remercient de m'être assumée"

Après des semaines de danse sur le parquet de TF1, Héloïse Martin et son partenaire Christophe Licata ont été éliminés de Danse avec les stars 9, samedi 17 novembre 2018. Heureuse d'avoir participé au célèbre programme, l'actrice est surtout fière d'être devenue un exemple pour nombreuses jeunes femmes.

Celle qui s'est faite connaître grâce au film Tamara, adapté d'une BD sur les déboires et les bonheurs d'une lycéenne en surpoids, a expliqué au site Télé Star : "Beaucoup de jeunes filles me remercient d'avoir assumé qui je suis, de ne pas avoir lâché la compétition et d'avoir représenté une bonne partie des femmes. J'ai reçu beaucoup de soutien. Je pense que beaucoup de femmes se sont reconnues en moi." Et d'ajouter à Télé-Loisirs : "J'ai gagné en confiance en moi : avant l'émission, c'était impensable pour moi de danser en robe courte devant des millions de téléspectateurs et j'y suis arrivée."

Bien dans sa peau, la pétillante blonde de 22 ans s'est donnée à fond dans la compétition, n'hésitant pas à concourir alors qu'elle et son coéquipier étaient blessés. "Il est vrai que nous aurions pu faire une pause avec Christophe Licata. Il avait une hernie discale et moi je souffrais d'une entorse mais nous voulions aller jusqu'au bout. On a tout fait pour se soigner et nous n'avons rien lâché", lance-t-elle.

Fière de son parcours, la danseuse amatrice admet que grâce à l'émission elle a eu de belles propositions professionnelles. Ainsi sera-t-elle en tournée de janvier à avril avec la pièce La Nouvelle. Autre bonheur que lui a apporté sa participation au programme : le fait d'avoir perdu quelques kilos. Elle raconte, enjouée : "Je me suis vraiment tonifiée. J'ai voulu me peser ce matin mais je n'avais plus de piles. Je sais néanmoins que je rentre à nouveau dans des pantalons dans lesquels je ne rentrais plus. Je ne sais pas en termes de poids combien j'ai perdu mais j'ai fondu physiquement. Faire du sport m'a fait par ailleurs comprendre qu'il fallait que je m'entretienne !"