Héloïse Martin : Pourquoi la star de Tamara veut perdre du poids ?

Danse avec les stars 9 revient à l'automne prochain. Alors que les binômes vont bientôt se former petit à petit, l'actrice Héloïse Martin a déjà rencontré son partenaire de danse. Il s'agit de Christophe Licata, qui est venu lui annoncer la nouvelle à l'occasion de l'avant-première de son dernier film Tamara, vol 2.

Lors d'un entretien pour Le Parisien, la jeune fille de 22 ans, s'est confiée sur cette nouvelle expérience que lui offre la compétition de danse. On apprend qu'elle a fait six ans de danse classique et deux ans de modern jazz et que son compagnon à l'écran, Rayane Bensetti, ancien candidat et grand vainqueur de l'émission DALS, l'a convaincue de se lancer.

Mais le vrai challenge pour Héloïse Martin serait de perdre du poids. Reconnue grâce à son rôle dans le film Tamara, adapté d'une BD sur les déboires et les bonheurs d'une lycéenne en surpoids, la comédienne se souvient de ses difficultés pour intégrer le milieu du cinéma : "Au moment où j'ai passé le casting, je venais d'être recalée pour des rôles pour lesquels on m'avait dit que j'étais trop grosse." Au contraire, pour incarner Tamara, elle avait dû prendre 12 kilos.

Si Héloïse Martin est "fière d'interpréter une héroïne différente qui ressemble plus aux filles qu'on voit dans la rue et moins aux actrices", elle aimerait tout de même "ne pas être définie seulement par son poids".

Qui plus est, même après le premier volet de Tamara, elle aurait encore été refusée à des castings à cause de son physique. Malgré tout, Héloïse Martin ne se laisse pas abattre et a réussi à décrocher un rôle dans la pièce La Nouvelle avec Richard Berry et Mathilde Seigner. Quant à sa participation à Danse avec les Stars, elle se "prépare" à sa future exposition médiatique !

Tamara, vol 2 sort ce mercredi 4 juillet 2018 dans les salles obscures.