Héloïse (N'oubliez pas les paroles) et Hervé : Leur surprenant point commun

Jeudi 27 septembre 2018, Héloïse était de retour sur France 2, dans les Masters 2018 de N'oubliez pas les paroles. Après avoir battu Julien, c'est Hervé que la candidate – qui avait été éliminée en novembre 2017 après 29 victoires – a affronté.

Héloïse n'a malheureusement pas réussi à le détrôner. "Je rêvais de jouer avec lui, j'avais suivi son parcours, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec lui. Je savais qu'il avait beaucoup révisé. Le matin même du tournage, il avait encore ses écouteurs sur les oreilles. Il est au taquet ! Ça m'a mis la pression. Moi, ce soir, j'ai fait n'importe quoi. J'ai beaucoup douté. Je ne suis pas tombée sur des chansons qui me correspondaient. Mais on a beaucoup rigolé !", a-t-elle confié à nos confrères de Télé Loisirs.

Héloïse devrait toutefois revoir Hervé très rapidement. "Là, j'attaque une école de comédie musicale. (...) Pour l'anecdote, Hervé fréquente la même école depuis la rentrée. On va se voir, même s'il est en cours du soir. Et on va faire un spectacle de fin d'année ensemble", a-t-elle admis.