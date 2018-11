Henri Dès et la mort de sa femme : "Elle était tout pour moi..."

Depuis le 10 novembre 2018, Henri Dès est donc de retour sur scène avec le spectacle En solo. L'artiste de 77 ans, qui a aussi sorti une compilation intitulée 12 Chansons à croquer, s'est jeté à corps perdu dans le travail afin de combler le manque de son épouse, morte l'an dernier.

"Je dois reconnaître en effet que la mort de mon épouse, Marie-Josée, l'année dernière, a chamboulé mon existence. Je ressens un vide immense en moi. Quand elle était en vie, je refusais de m'éloigner trop longtemps de chez nous. Elle souffrait tellement, et je sentais bien qu'elle n'aimait pas trop que je m'absente. Alors, quand elle est partie, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. J'ai accepté des choses que j'aurai refusées avant", a-t-il confié avec franchise à France dimanche. Et le chanteur pour enfants d'ajouter : "Il fallait que je me retrouve dans un tourbillon d'activités pour atténuer ma peine. Nous avons quand même vécu cinquante-cinq ans ensemble. Elle était tout pour moi..."

Henri Dès, dont le fils Pierrick Destraz (militant antispéciste) a récemment été condamné à de la prison, vit toujours avec les souvenirs de sa vie à deux puisqu'il n'a voulu déménager. "Même si chaque pièce, chaque objet me fait penser à elle, je m'y sens bien. Depuis vingt-cinq ans, j'habite cette maison, qui a toujours été pleine de vie. Désormais, je dois reconnaître que c'est très dur d'y rentrer et d'être confronté au silence absolu", a-t-il toutefois confié.

Le chanteur peut toutefois compter sur ses enfants pour le soutenir. Ainsi, sa fille Camille l'accueillera les 14, 15 et 16 décembre prochains au théâtre Le Pré-aux-Moines en Suisse (elle en est la directrice) pour trois concerts. Il fêtera son anniversaire sur scène le 14. "Jusqu'à présent, elle n'osait pas m'engager pour éviter les commentaires. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'elle me préparera un truc chouette pour l'occasion", a-t-il assuré.

