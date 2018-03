Henri Salvador, dix ans déjà : Sa veuve Catherine raconte leur amour fou...

Henri Salvador est mort le 13 février 2008 à l'âge de 90 ans. Vingt ans plus tôt, il rencontrait sa quatrième et dernière épouse, Catherine Costa, de quarante ans sa cadette, avec qui il a vécu une grande et unique histoire d'amour. À l'occasion du dixième anniversaire de sa mort, Catherine Salvador a ouvert les portes de leur appartement, place Vendôme à Paris, et celle de ses souvenirs au côté d'un homme "tellement solaire, élégant, généreux..."

Dans les pages de Gala, en kiosques ce 21 mars 2018, Catherine Costa confie qu'il est "impossible de refaire sa vie après Henri". En plus de quelques photos personnelles, la veuve du chanteur revient sur leur rencontre et sur la manière dont elle est tombée amoureuse malgré leur différence d'âge. Elle travaillait pour Radio Monte-Carlo quand il est venu présenter un album. "Il a eu un coup de foudre – ce qui n'a pas été réciproque – et le lendemain matin, via son attaché de presse, il m'invitait à déjeuner. Il m'a fait la cour deux ans. J'avais une trentaine d'années, lui plus de 70."

En dépit des invitations, des surprises, on ne tombe pas amoureuse, justement

Pas une seconde, Catherine ne s'imagine tomber amoureuse et pourtant : "En dépit des invitations, des surprises, on ne tombe pas amoureuse, justement. C'était un bon copain avec qui je pouvais parler de tout, qui était très bienveillant, très à l'écoute, mais rien de plus. En revanche, comme il était vif, jeune, qu'on rigolait de tout et tout le temps, j'ai assez vite occulté l'âge. Puis, un jour, j'ai accepté un baiser de lui et, à ce moment-là, j'ai compris que c'était l'homme de la vie. Pendant treize ans, il a été l'homme idéal que je souhaite à toutes mes amies."

Les trois premières épouses du chanteur sont mortes jeunes, aussi Henri Salvador, superstitieux, se garde bien de demander en mariage Catherine Costa. Et puis, il a changé d'avis en 2001. Le couple, convié par Quincy Jones, doit assister à un concert hommage à Michael Jackson. Ils assistent aux attentats du 11 septembre depuis leur chambre d'hôtel à Las Vegas. "On s'est mis à pleurer tous les deux, se souvient Catherine. Henri m'a alors pris la main et m'a dit : 'Il faut arrêter de passer à côté de tout, est-ce que tu veux être ma femme.'" Ainsi, Catherine Costa devint Catherine Salvador. Elle s'occupe aujourd'hui du droit moral de l'oeuvre de l'artiste dont une partie du catalogue est tombé dans le domaine public.

Parmi celles qui l'ont précédée, Catherine Salvador a une tendresse particulière pour Jacqueline Garabédian, la deuxième épouse d'Henri Salvador et son imprésario de 1950 à sa mort en 1976. "Cette femme a été admirable, elle a fait de lui l'artiste accompli et reconnu qu'il était. J'aime qu'on parle d'elle. Quand j'ai épousé Henri, j'ai épousé un homme et son histoire."

Gala, en kiosques le 21 mars 2018.