Henry Cavill : L'amour de sa vie... c'est son sublime chien !

Pour Henry Cavill, les histoires d'amour finissent mal – en général – comme ce fut le cas ces dernières années avec Kaley Cuoco en 2013, Gina Carano en 2014 et la jeune Tara King l'an dernier. Du coup, le bel acteur britannique s'est dit qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Enfin pas tout à fait seul...

Depuis trois ans, l'interprète de Superman (qui sera bientôt à l'affiche de Justice League) n'a d'yeux que pour Kal-El, son sublime... akita qu'il avait adopté avec Gina Carano. Henry en avait obtenu la garde exclusive et depuis, le maître et son toutou sont inséparables. Ainsi, le gros chien accompagne son papa sur tous les tournages, Henry Cavill se démenant pour obtenir les autorisations nécessaires pour voyager avec son chien. À tel point que le désormais moustachu comédien surnomme son chien "l'ours voyageur".

Le duo est actuellement à Paris, où l'acteur de 33 ans tourne Mission : Impossible 6. Et à en juger par les nombreuses photos où son sublime akita noir et blanc apparaît, Henry s'est trouvé une âme soeur. Et au moins, avec lui, c'est pour la vie !