Herbert Léonard: 1re sortie depuis son coma, soutenu par Cléo et Louise Bourgoin

C'est son grand retour ! Herbert Léonard a fait sa première apparition publique ce mardi 27 mars lors de l'avant-première du film Les dents, pipi et au lit, une comédie d'Emmanuel Gilibert, portée par Louise Bourgoin et Arnaud Ducret, dans laquelle l'iconique chanteur français a un rôle secondaire. Un come-back fêté et salué comme il se doit car il y a encore quelques mois, Herbert Léonard flirtait avec la mort...

En juin 2017, on apprenait en effet que l'artiste de 73 ans était plongé dans le coma et en réanimation. Un combat "long, incertain et angoissant" pour ses proches et notamment pour sa femme Cléo. Mais après trente-deux jours de coma, il en sort, tel un miraculé. "À mon réveil, après ces trente-deux jours, les médecins m'ont expliqué qu'ils ont failli me perdre deux fois. (...) La première chose que j'ai vue, c'est évidemment ma femme qui ne m'a pas quitté pendant tout ce temps-là. Je croyais que je m'étais réveillé le lendemain. Le mot miraculé convient, je pense que oui", avait-il raconté à Marc-Olivier Fogiel sur RTL.

Et c'est donc en pleine forme qu'il a foulé le tapis rouge des Halles pour assister à cette première. Soutenu par sa femme, Chantal Rousselot de son vrai nom, Herbert Léonard a posé au côté de la divine Louise Bourgoin et de son très tactile partenaire de jeu Arnaud Ducret. Emmanuel Gilibert était également de la partie, tout comme Michaël Cohen et les deux enfants, Timéo Bolland et Saskia de Melo Dillais, très en forme devant les photographes.

L'histoire du film : Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer... "Jeanne, 1,70 mètre, yeux bleus". Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n'emménage pas seule... Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! Antoine, qui est loin d'être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille...