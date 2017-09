Herbert Léonard, après le coma le soulagement : Le chanteur rentre chez lui

Du début à la fin, Cléo aura tout partagé. Les moments de grand doute, voire de peur, mais aussi ceux de soulagement. Soulagée, l'épouse d'Herbert Léonard l'est enfin.

Hospitalisé en urgence en juin dernier, vraisemblablement après une embolie pulmonaire, plongé dans le coma durant un mois, le chanteur populaire de 72 ans peut enfin rentrer chez lui après plusieurs semaines de convalescence. "Herbert Léonard sera de retour à son domicile dès cette fin de semaine. Les deux derniers week-ends, il a pu rentrer chez lui du samedi midi au dimanche fin d'après-midi... une bouffée d'air mais sous surveillance ! en famille et avec les plus proches", écrit Cléo Léonard sur la page Facebook de son mari. L'interprète de Pour le plaisir "devra poursuivre sa réhabilitation respiratoire et sa remise en forme musculaire avec un kinésithérapeute local régulièrement", est-il également indiqué.

Parmi les objectifs, reprendre du poids. Herbert Léonard a beaucoup maigri durant ses semaines d'hospitalisation. "Encore beaucoup de kilos à regagner (c'est vite perdu et lentement repris : le contraire de la plupart d'entre nous)", indique son épouse. Mais aussi l'arrêt total de la cigarette.

Pour ce dernier message, "les nouvelles ne viendront que lors sa reprise d'activités professionnelles", Cléo Léonard adresse quelques mots à ceux qui ont soutenu son mari durant ces douze semaines éprouvantes. "Mille fois merci pour toute votre gentille attention. Herbert a été très touché de voir combien d'entre vous se sont inquiétés de 'ses aventures' et aussi de recevoir ces bouffées d'affection en direct de votre part à toutes et tous. Beaucoup de ses collègues artistes se sont manifestés très amicalement aussi et là encore... MERCI", conclut-elle.