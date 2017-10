Herbert Léonard "miraculé" après 32 jours de coma : Sa femme Cléo l'a sauvé

Il a vu la mort de très près. Victime en juin dernier d'une infection pulmonaire, Herbert Léonard est resté plus d'un mois dans le coma. Après de longues semaines passées à l'hôpital, l'interprète de Pour le plaisir est rentré chez lui depuis le début du mois de septembre. Il a retrouvé la chaleur de sa maison à Barbizon en Seine-et-Marne, où il est installé depuis de longues années avec son épouse Cléo.

Discret depuis son retour chez lui, le chanteur populaire de 72 ans accorde une interview au Parisien lundi 9 octobre dans laquelle il revient sur ce jour de juin où il a cru qu'il ne survivrait pas. "Je suis passé tout près de la mort. Chaque jour, j'ai l'habitude de promener ma chienne pendant une heure dans les bois près d'ici. Si cela m'était arrivé en pleine forêt, je serais probablement mort. Heureusement, j'étais ici avec ma femme. Je suis un miraculé", raconte-t-il.

Pendant qu'il se battait pour la vie, Cléo, avec qui il est en couple depuis cinquante ans, donnait régulièrement de ses nouvelles sur sa page Facebook et son site officiel, dans les bons et mauvais moments. Herbert Léonard n'hésite pas à dire qu'elle lui a sauvé la vie. "Pendant trois mois, elle a veillé sur moi et assuré une logistique extraordinaire, en donnant de mes nouvelles chaque semaine sur mon site internet", se souvient-il.

Fumeur depuis de longues années, le chanteur sait que la cause de son infection pulmonaire est directement liée à son tabagisme de longue durée. Il y a mis fin : "J'ai définitivement arrêté de fumer. Même pas de vapotage. Cela ne me manque pas du tout, ça tombe bien."

Bien que très amaigri – il a perdu 11 kilos durant son hospitalisation –, Herbert Léonard reprendra la micro le mois prochain. "Je vais rechanter en novembre sur la croisière Âge tendre. Ce sera juste trois chansons. (...) J'aimerais vraiment reprendre les galas en février", espère-t-il.

L'intégralité de l'interview d'Herbert Léonard est à découvrir dans Le Parisien en kiosques le 9 octobre 2017.