Herbert Léonard : Nouvelle tentative pour sortir du coma, "avec espoir"

Trente-trois jours exactement qu'Herbert Léonard est plongé dans un coma artificiel. Hospitalisé depuis la mi-juin suite à une "une détresse respiratoire majeure due vraisemblablement à une embolie pulmonaire", comme l'avait indiqué sa femme Cléo (Chantal Rousselot de son vrai nom), le chanteur français de 72 ans n'a toujours pas repris contact avec ses proches.

Après deux tentatives de réveil qui se sont malheureusement soldées par des échecs, la troisième est en cours. Comme toujours depuis le début de l'hospitalisation de l'interprète du tube Pour le plaisir, sa femme informe les fans via sa page Facebook. Son dernier message se veut plein d'espoir : "Il revient... vers nous ! Il sort petit à petit du coma grâce à l'équipe de la réanimation. Depuis le 15 juillet, le processus du réveil est engagé et cette fois-ci - pour le 3e essai - avec espoir", écrit ainsi la femme d'Herbert Léonard.

S'il arrive enfin à sortir de ce long coma, le chanteur devra ensuite faire face à une longue convalescence : "Il faudra maintenant encore plusieurs jours pour être tout à fait réveillé. Puis des semaines, voire des mois pour se remettre sur pied - debout et actif ! si tout va bien !"

Encore sous le choc de la prise en charge en urgence de son mari survenue dans la nuit du 16 au 17 juin derniers, la femme d'Herbert Léonard se souvient de ce moment où tout a basculé. "Sachez qu'en 5 petites minutes - entre 23h30 et 23h35 - sa vie passée (et celle de sa famille), présente et future a basculé dans le néant... C'est violent, douloureux et angoissant. 33 jours plus tard, Herbert ne sait encore rien de ce qui lui est arrivé...", témoigne-t-elle.