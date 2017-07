Herbert Léonard toujours dans le coma : "C'est long, incertain et angoissant"

L'entourage d'Herbert Léonard donne des nouvelles peu rassurantes sur l'état de santé du chanteur. Alors que sa femme Cléo avait annoncé qu'il était actuellement en "phase de réveil progressive et lente" après avoir été hospitalisé dans la nuit du 16 au 17 juin suite à une "une détresse respiratoire majeure due vraisemblablement à une embolie pulmonaire", le chanteur de 72 ans a été de nouveau plongé dans un coma artificiel...

Lundi 3 juillet, le manager de l'artiste français, René Sorre, s'est ainsi confié auprès de nos confrères du Figaro, révélant que l'état de santé de son collaborateur et ami s'était dégradé. "Herbert Léonard a été replongé dans un coma artificiel. Les organes vitaux vont bien, mais il a quelques problèmes de tension. (...) Les médecins ne s'avancent pas trop... Cela fait déjà quinze jours qu'il est hospitalisé", a-t-il glissé.

Selon René Sorre, "l'infection pulmonaire a avancé, elle est désormais plus importante que lorsqu'il est arrivé". Et d'ajouter : "Un réveil n'est plus à l'ordre du jour". Endormi, sous sédatifs, Herbert Léonard souffre par ailleurs de "problèmes cardiaques", toujours d'après son manager.

Des propos qui viennent corroborer les récentes déclarations de Cléo Léonard, qui s'était exprimée jeudi 29 juin dans une publication alarmiste et postée sur la page Facebook de l'interprète de Pour le plaisir. "Comment vous expliquer les soubresauts constants de l'état de santé d'Herbert. IL est toujours dans le coma provoqué et ce qui semblait au départ (message du 20/06) une embolie pulmonaire est en fait une infection pulmonaire sérieuse... difficile à maîtriser malgré toute la volonté et l'efficacité de l'équipe soignante de la RÉANIMATION. On attend les prochaines analyses et les décisions qui en découleront pour Herbert. C'est long, compliqué, incertain et angoissant. Merci de tous vos messages de soutien - la liste s'allonge chaque jour avant de lui être transmise quand il sera sorti suffisamment du coma. Gardons l'espoir et attendons demain....", a-t-elle écrit.