Héritage de Johnny Hallyday : Ce que réclament vraiment David et Laura Smet

Jeudi 15 mars 2018 se tiendra la première audience autour de la succession de Johnny Hallyday devant trois juges des référés au tribunal de Nanterre. C'est la première étape dans le long combat qui doit opposer David Hallyday (51 ans) et Laura Smet (34 ans) à leur belle-mère, Laeticia Hallyday. L'AFP fait le bilan de ce que les enfants du rockeur français réclament...

L'album, le patrimoine et les droits d'auteur

Avec ce recours en référé, David et Laura entendent obtenir un droit sur le dernier album de leur père. Selon l'assignation, les aînés de Johnny Hallyday veulent "pouvoir se prononcer sur ce projet d'album d'enregistrements posthumes de Jean-Philippe Smet". Seuls quelques instruments ont été enregistrés après la mort du chanteur. Par ailleurs, ils donnent à Laeticia un délai de 48h pour accéder à leur demande, ce qu'elle refuse fermement, avec une "astreinte de 10 000 euros par jour de retard".

À cette demande, s'ajoute celle de "la mise sous séquestre" des "redevances perçues au titre des droits d'auteur" de l'artiste. David et Laura ne visent pas seulement la personne de Laeticia, mais aussi leurs petites soeurs, Jade et Joy, ainsi que la société SLJ (la SCI détenant la villa francilienne), la Sacem, la société civile pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami), Warner Music France, Warner Chappell Music France, Decibel Productions et la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes.

Dans une procédure distincte, ils réclament aussi une part de l'héritage de Johnny Hallyday et dans l'attente du règlement de ce litige, des "mesures conservatoires sur les biens immobiliers" de Johnny Hallyday, ses trois villas (celle de Marnes-la-Coquette étant déjà en vente).

Guerre des testaments

Il y a le testament qu'a signé Johnny Hallyday à Los Angeles en juillet 2014, mais aussi le précédent, signé à Paris en avril 2014 et dans lequel il "déshérite" déjà ses aînés ce qui est illégal selon le droit français. David Hallyday et Laura Smet feront valoir ce document en justice. L'AFP rappelle que conformément au droit français, ils réclament "que 25% du patrimoine de la star revienne à Laeticia Hallyday et 18,75% à chacun des quatre enfants".

La part de Laura Smet et David Hallyday serait cependant amputée de ce qu'ils ont déjà reçu du vivant de leur père et qui faisait dire, dans un communiqué musclé de son avocat, que Johnny Hallyday avait "fait le nécessaire pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin". Reste la question des droits d'auteurs qui pourrait générer chaque année une petite fortune...