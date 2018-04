Héritage de Johnny Hallyday : Demi-victoire pour Laeticia, les biens gelés

Ce vendredi 13 avril 2018, à 15h, les trois juges des référés saisis par David Hallyday et Laura Smet ont rendu leur décision. Rappelons que les aînés de Johnny Hallyday ont assigné sa veuve, Laeticia Hallyday, pour obtenir un droit de regard sur son dernier album et geler ses avoirs pour, ensuite, contester le testament américain. La décision est rendue 24 heures après la publication de la toute première interview de Laeticia, dans Le Point. Les juges ont, en quelque sorte, coupé la poire en deux... Avec un petit avantage pour Laeticia.

Comme il fallait s'y attendre après la diffusion d'un document signé prouvant que Johnny Hallyday avait validé dix chansons pour leur commercialisation auprès de sa maison de disques en novembre 2017, les juges ont rejeté la demande de David Hallyday et Laura Smet concernant l'album. Ils n'auront accès ni aux bandes ni au packaging avant sa commercialisation. Celui-ci pourra donc bien sortir comme l'avait décidé leur père, sans qu'ils puissent l'écouter au préalable. Cependant, Laeticia disait bien dans Le Point : "David et Laura ont écouté la plupart d'entre elles. Après, on peut leur refaire écouter à la maison, en famille, évidemment ! Mais hors caméra et hors avocats !" Pour cela, il faudrait rétablir le dialogue.

C'est pour les fans de Johnny Hallyday, une bonne décision. Enfin ce disque post-morten va pouvoir être mis en vente !

Concernant le gel des biens immobiliers de Johnny Hallyday, le tribunal de grande instance de Nanterre a tranché dans le sens de la demande des aînés. Ainsi Laeticia et ses filles n'ont-elles plus le droit "de vendre ou de disposer des biens immobiliers" de Johnny Hallyday : seules les villas de Marnes-la-Coquette et Saint-Barthelémy sont concernées, pas Los Angeles. Concernant les revenus artistiques du rockeur, le tribunal a ordonné à l'Adami, la Sacem et la Spedidam de mettre sous séquestre tous les "revenus tirés de l'exploitation des droits voisins d'artiste-interprète de Jean-Philippe Smet" mais aussi de "toutes redevances de droits d'auteur perçues au titre de l'exploitation des oeuvres", stipulant toutefois un possible accord des parties pour lever le séquestre.

Rappelons que la villa de Saint-Barthélemy appartient déjà à Laeticia pour moitié, et que ce "gel" ne concerne que 50% de cette propriété. Quant à la villa de Marnes-la-Coquette, elle n'est plus en vente et Laeticia étudie la possibilité d'en faire un "musée" Johnny Hallyday.

Pour terminer, Laeticia Hallyday est condamnée "à payer à Mme Laura Smet et M. David Smet, à chacun, une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile". Tandis que "Mme Laura Smet et M. David Smet [sont condamnés] in solidum à payer aux sociétés Warner Music France et Decibel productions une indemnité de 6 000 euros" au titre du même article : ce sont des sommes à verser en plus du remboursement des frais de justice.