Héritage de Johnny Hallyday : les enjeux de la nouvelle audience cruciale

La compétence de la justice française dans le dossier de l'héritage de Johnny Hallyday n'a toujours pas été déterminée. Ca se plaidera le 29 mars 2019, lors de la nouvelle audience du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre. Le but de cet énième rendez-vous judiciaire entre maître Ardavan Amir-Aslani, l'avocat de Laeticia Hallyday, et maîtres Hervé Témime, Emmanuel Ravanas, Pierre-Olivier Sur, les avocats de Laura Smet et maître Carine Piccio, l'avocate de David Hallyday, est de statuer sur la validité du testament de Johnny Hallyday, rédigé à Los Angeles.

Avant même tout débat devant le TGI de Nanterre, les avocats de Laeticia Hallyday ont déjà soulevé un incident de procédure, estimant que ce n'est pas à un tribunal français, mais à une juridiction américaine, qu'il revient de trancher le litige.

Ses deux grands enfants, David Hallyday, 52 ans et Laura Smet, 35 ans, le contestent depuis plus d'un an, enchaînant les procédures judiciaires à l'encontre de Laeticia Hallyday, désignée comme seule héritière avec ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans). La dernière épouse du Taulier était pourtant prête à des concessions. Johnny Hallyday, emporté le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé, était-il résident français ou américain ? Suivant la réponse, c'est le droit français qui s'appliquera dans cette affaire ou bien le droit américain. Pour les deux aînés, ce sont les règles françaises qui priment: un quart du patrimoine du défunt aurait dû revenir à sa dernière épouse et 3/16e à chacun des quatre enfants. Mais pour la veuve du chanteur, c'est la loi californienne, en vertu de laquelle le testament a été rédigé, qui est pertinente.

Quelle "résidence habituelle" pour Johnny Hallyday ?

Les avocats des deux parties chercheront, avec preuves à l'appui, à démontrer quelle était la "résidence habituelle" de rockeur. Le TGI rappelle dans un communiqué que selon le règlement européen du 4 juillet 2012, il appartient au juge de "procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès." "La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'Etat concerné", souligne-t-il. Ainsi, "les déplacements" du chanteur, "le centre économique de ses intérêts","les lieux de scolarisation de ses enfants", "sa volonté de mourir en France" (c'est malheureusement l'aggravation de son état qui l'a obligé à ne pas repartir à LA en septembre 2017 comme prévu NDLR ) seront étudiés comme le rapporte à l'AFP une source proche du dossier. Si le tribunal se déclare incompétent, une autre procédure devra être engagée aux Etats-Unis. Au contraire, si la juridiction se saisit du dossier, cette décision donnera le ton pour le débat suivant : la notion de "résidence habituelle" est aussi importante pour déterminer quelle législation doit s'appliquer à l'héritage.

Lors d'une audience du tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 2018 - la décision a été rendue le 18 décembre 2018 - , Laura Smet et David Hallyday avaient obtenu le gel d'une partie des royalties de leur père, un gel à hauteur de 37,5%. Le 19 mars dernier, la fille de Nathalie Baye et le fils de Sylvie Vartan ont obtenu un répit provisoire après que la justice californienne a analysé la demande de Laeticia Hallyday de rapatrier des biens de son homme dans le JPS Trust (pour Jean-Philippe Smet, le nom civil de Johnny). Dans l'attente de plus amples informations, elle a décidé de reporter sa décision au 30 avril prochain.

Laeticia se sent abandonnée

Alors que Paris Match consacre sa une du numéro du 28 mars à Laeticia Hallyday, photographiée avec Jade et Joy dans les rues de Los Angeles, le magazine écrit "Laeticia se sent abandonnée." L'hebdomadaire s'appuie notamment sur le récent anniversaire de la veuve du Taulier célébré en petit comité, avec son "noyau dur" composé de ses deux filles, sa maman Françoise Thibaut, son frère Grégory Boudou, sa belle-soeur Marilyn, ( Sylviane, la nounou de Jade et Joy qui a été contrainte de quitter Los Angeles suite à l'expiration de son visa) mais aussi quelques amies dont Yaël Abrot et Elodie Piège. Tous sont repartis, à l'exception de Marilyn qui sera à ses côtés pour connaître le verdict de cette nouvelle audience. En cas de défaite, Laeticia est déjà prête à contre-attaquer et faire appel... David et Laura aussi.

Le résultat de cette audience de demain ne devrait pas être connu avant fin avril, début mai.