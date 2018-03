Héritage de Johnny Hallyday : Un autre testament moins radical pour ses aînés

Depuis le 12 février 2018 et la lettre ouverte de Laura Smet annonçant vouloir "se battre" et contester les dernières volontés de son père, deux clans s'affrontent autour du testament de Johnny Hallyday. David Hallyday et Laura Smet auraient été "déshérités". Avant que la justice ne se penche sur la question, un long reportage de Sept à huit, diffusé dimanche 11 mars sur TF1, apporte son lot de révélations.

La première est la manière dont les aînés de Johnny Hallyday ont appris les dernières dispositions de leur père, faisant de Laeticia sa seule héritière et l'unique garante du droit moral de son oeuvre. La seconde est le contenu d'un précédent testament à peine plus généreux à leur encontre qui les privait déjà du droit moral sur son oeuvre.

Le testament américain de Johnny Hallyday, celui que David et Laura Smet contestent, a été signé en juillet 2014 à Los Angeles. Un précédent avait été établi devant notaire en Suisse, où le couple Hallyday possédait un chalet à Gstaad. Malgré des donations par le passé à ces deux enfants, le rockeur prévoyait encore de leur léguer de l'argent comme le révèle Sept à huit : "Jean-Philippe Smet dispose qu'en cas de décès, les compensations des parts réservataires de ses enfants seront exclusivement d'ordre monétaire." Ainsi, si Johnny comptait léguer de nouvelles sommes à ses aînés, confier à Laeticia le droit moral sur son oeuvre était déjà acquis. C'est le nerf de guerre puisqu'il s'agit de l'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de Johnny Hallyday.

Par ce testament, je ne lègue volontairement rien à mes enfants David Smet et Laura Smet...

Trois ans plus tard, la tournure change quelque peu dans le nouveau testament de la star : "Par ce testament, je ne lègue volontairement rien à mes enfants David Smet et Laura Smet à qui j'ai déjà fait des donations dans le passé." En effet, David Hallyday a obtenu la moitié d'une villa d'une valeur de plusieurs millions d'euros, tandis que Laura aurait eu deux donations d'un total de 900 000 environ pour l'achat de deux appartements parisiens ainsi qu'une pension de 5 000 euros par mois (environ 800 000 en tout) selon des documents obtenus par RTL.

Dans son dernier communiqué de presse, Laeticia Hallyday, via son avocat, Me Ardavan Amir-Aslani, menace de poursuites quiconque insinuerait que Johnny Hallyday a été victime d'abus de confiance. La lettre insistait également sur le fait que le rockeur a "fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin", réfutant "totalement" l'idée que celui-ci ait "déshérité" ses aînés.

David Hallyday et Laura Smet ont saisi un juge des référés pour geler l'héritage de leur père et obtenir un droit de regard sur son dernier album. L'audience se tiendra jeudi 15 mars à 14h30 au tribunal de Nanterre.