Héritage Hallyday : La liste de ce que David et Laura demandent à Laeticia

Le prochain rendez-vous judiciaire concernant le disputé héritage de Johnny Hallyday est fixé au 30 novembre, au tribunal de grand instance de Nanterre. Toutefois, comme le rapporte le journal Le Parisien dans son édition du 9 octobre 2018, les avocats de Laeticia Hallyday et ceux de David Hallyday et Laura Smet ont repris contact. Avec son passage en France, la veuve du rockeur, qui devrait repartir le 23 octobre, va-t-elle essayer de faire accélérer les choses ?

Le Parisien fait le point sur le dossier en relatant que, depuis l'été, les avocats des deux parties ont repris le chemin de la discussion. "Cette fois il y a eu des échanges positifs. Aujourd'hui, tout le monde est dans une démarche de négociation", a confirmé une source proche du dossier. Ainsi, on apprend que Laura Smet (34 ans) "souhaiterait récupérer la villa de Marnes-la-Coquette, obtenir un pourcentage sur l'exploitation future de l'image de son père et quelques objets personnels qui lui sont chers". L'actrice avait touché du vivant de son père une allocation mensuelle et l'interprète d'Allumer le feu lui avait aussi payé un appartement à Paris. La maison de Marnes-la-Coquette, dite La Savannah, a été estimée à la louche aux alentours de 7 millions d'euros.

Quant à David Hallyday (52 ans) "lui demanderait à récupérer les droits d'une partie du catalogue de son père auxquels il tient et a collaboré, à commencer par Sang pour sang". Un catalogue qui comprendrait 24 des 51 albums de Johnny. David "souhaite aussi que soit mis en place un système de gestion du droit moral de l'artiste – l'exploitation de son oeuvre passée et future – à cinq avec Laeticia, Jade, Joy et Laura", ajoute Le Parisien. Tout comme sa soeur, David Hallyday a déjà reçu du vivant de son père de beaux cadeaux comme un don financier ainsi que la moitié des parts de la maison du 16e arrondissement de Paris qu'il possédait avec son ex-femme et mère de son fils, Sylvie Vartan. Une maison estimée aujourd'hui aux alentours de 10 millions d'euros.

"Tout le monde veut avancer", affirme un proche de Laura Smet. Il faut dire que si les négociations échouent, la procédure pourrait prendre des années. Johnny Hallyday avait rédigé son testament aux États-Unis, déshéritant ses aînés, et c'est ce point qui est contesté par David et Laura. Négociations ou procédure judiciaire, ces derniers ne devraient en revanche jamais voir la couleur de la villa de Los Angeles ni celle de Saint-Barthélémy. Actuellement, Laeticia Hallyday (43 ans) et ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) vivent grâce à un trust américain mais ont réduit leur train de vie

On peut quand même se demander quel est le rapport entre ces négociations et la promo et la vente de l'album... Cet album est très attendu et les éventuels accords sur l'héritage n'y changeront rien.

Thomas Montet