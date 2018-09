Hervé (N'oubliez pas les paroles) : Comment l'émission a bouleversé sa vie

Durant deux semaines, France 2 diffuse des numéros spéciaux de N'oubliez pas les paroles. Les plus grands champions ont été réunis afin de s'affronter. Le Parisien en a donc rencontré certains, parmi lesquels Hervé. Éliminé après 45 victoires, en juin 2016, l'orthophoniste venu tout droit de l'Essonne ne pensait pas participer un jour à ce genre de programme.

De nature très timide, il a été poussé par son épouse. Et il a bien fait de s'inscrire à l'émission animée par Nagui puisqu'il a remporté pas moins de 361 000 euros de gains. "J'ai soldé le crédit de ma maison qui courait jusqu'en 2039. Et l'on venait de le commencer. Et puis avec mon épouse, nous sommes allés dans de grands restaurants étoilés", a confié Hervé.

Le candidat a ensuite révélé que sa vie avait été bouleversée depuis son passage dans N'oubliez pas les paroles : "J'ai été beaucoup reconnu dans la rue... et à Carrefour. Lors de mes vacances en Lozères aussi. (...) C'est toujours surprenant de faire des selfies avec des inconnus au rayon fruits et légumes pour une personne lambda pour moi."

L'interview d'Hervé est à retrouver dans Le Parisien du 18 septembre 2018.