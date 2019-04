Hilaria Baldwin face à une fausse couche : la femme d'Alec partage tout

En lingerie, posant délicatement sa main sur son ventre légèrement arrondi, Hilaria Baldwin a annoncé le 4 avril 2019 être à nouveau enceinte. Sauf que des félicitations ne sont malheureusement pas encore de rigueur et ne pourraient jamais l'être.

La femme d'Alec Baldwin , avec qui elle a eu ses quatre enfants Carmen (5 ans), Rafael (3 ans), Leonardo (2 ans) et Romeo (1 an en mai prochain), a révélé qu'elle se trouve confronter à l'épreuve de la fausse couche. "Je pense qu'il est important de montrer la vérité... Parce que mon travail est d'aider les gens à être vrais et ouverts", a-t-elle expliqué. Parce tout n'est pas que bonheur et joie pour certaines grossesses, la maman de 35 ans souhaite partager cette expérience "sans honte ou gêne", et que les stigmates autour des fausses couches disparaissent. "Il y a tant de secret autour du premier trimestre. Tout va bien pour certains mais je l'ai personnellement trouvé épuisant. Je suis nauséeuse, fatiguée et mon corps change", a-t-elle ajouté.



Malgré ce ventre légèrement arrondi, Hilaria Baldwin ne devrait pas aller au bout de cette nouvelle grossesse, détaillant les raisons qui laissent à penser qu'une fausse couche se profile : "L'embryon a un battement de coeur, mais il n'est pas fort, et le bain ne grossit pas beaucoup." L'épouse de 35 ans d'Alec Balwin ne veut pas se faire de faux espoirs vu l'avancée peu optimiste de sa grossesse : "Tant d'incertitude... Mais les chances sont très très faibles que cette grossesse soit fiable."

Hilaria Baldwin ne traverse pas cette période extrêmement délicate seule. Elle est soutenue par son mari, sa famille, ses docteurs, ses amis, et trouvent beaucoup de réconfort auprès de ses enfants qui ont fait d'elle une maman à quatre reprises.