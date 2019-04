Hilaria Baldwin : Fin de l'espoir, la femme d'Alec confirme sa fausse couche

Le 4 avril 2019, Hilaria Baldwin choisissait de poser en lingerie pour dévoiler un ventre arrondi synonyme de grossesse. Malheureusement, les félicitations n'étaient pas de rigueur en raison d'une situation particulièrement délicate. La femme d'Alec Baldwin, avec qui elle a eu ses quatre enfants – Carmen (5 ans), Rafael (3 ans), Leonardo (2 ans) et Romeo (1 an en mai prochain) –, avait révélé sans détour être en train de vivre une fausse couche. "Le coeur de l'embryon bat, mais pas très fort, et le bébé ne grossit pas beaucoup", avait-elle décrit. L'Américaine de 35 ans ne se faisait pas de faux espoirs : "Tant d'incertitude... Mais les chances que cette grossesse soit viable sont très, très faibles."

Cinq jours plus tard, la mauvaise nouvelle tant redoutée est finalement tombée. Hilaria Baldwin a annoncé qu'une nouvelle échographie avait montré que le coeur de son bébé ne battait plus, ce qui signifiait donc la fin de sa grossesse. "Mais j'entends d'autres battements de coeur forts et incroyables juste ici. Je suis entourée de tant d'amour et je me sens chanceuse", a-t-elle ajouté, posant entourée de son mari et de leurs quatre enfants.