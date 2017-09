Hilarie Burton enceinte : Jeffrey Dean Morgan se loupe sur le sexe du bébé...

Le 17 septembre, à l'occasion de la 69e cérémonie des Emmy Awards qui récompensent le meilleur de la télévision américaine, Hilarie Burton et son époux depuis 2008, Jeffrey Dean Morgan, ont officialisé la seconde grossesse de madame. L'actrice des Frères Scott, aujourd'hui âgée de 35 ans, ne pouvait dissimuler ses rondeurs sous sa jolie robe bustier signée Lanvin. En revanche, pas question de révéler le sexe du bébé... Jusqu'à la boulette du papa.

Une semaine après la cérémonie, dimanche 24 septembre dans le New Jersey, l'acteur de Watchmen et The Walking Dead était invité à prendre la parole lors d'une convention de fans de la série Supernatural dans laquelle il a tenu le rôle de John Winchester de 2005 à 2008. C'est devant cette assemblée que Jeffrey Dean Morgan a révélé que son épouse et lui attendaient une petite fille. Conscient d'avoir fait une bêtise en trahissant un secret, l'acteur de 51 ans a plongé son visage entre ses mains et posté le message suivant sur Instagram : "J'ai envoyé un texto à Hilarie tout de suite après avoir lâché la nouvelle et, fidèle à elle-même, elle a pris les choses parfaitement bien. Après toutes ces années (...), elle me comprend malgré tout, Dieu merci, et elle m'aime." L'acteur remercie également les fans et les stars de Supernatural, Jensen Ackles et Jared Padalecki.