Hilary Duff, à la plage : Beau décolleté et booty rebondi dans son maillot rose

"Mon corps m'a donné le plus cadeau de ma vie : Luca, il y a cinq ans. J'aurai 30 ans en septembre et mon corps est sain et m'emmène où je dois me rendre. Mesdames, soyons fières de ce que nous avons et arrêtons de perdre du temps précieux à souhaiter être différentes, mieux et sans défaut" a-t-elle fini par conclure.

Bravo Hilary !