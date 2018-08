Hilary Duff enceinte : Canon en bikini, elle affiche ses nouvelles formes

C'est à Wailea, dans le comté de Maui à Hawaï, que Hilary Duff et son petit Luca ont posé leurs valises. Mère et fils séjournent à l'hôtel cinq étoiles Four Seasons Resort. Le compagnon (et futur papa) Matthew Koma n'est pas du voyage.

Avant de partir en vacances, Hilary Duff a été vue avec son ex-mari Mike Comrie et leur jeune garçon.