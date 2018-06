Hilary Duff enceinte : Comment son fils a réagi et a (déjà) choisi le prénom...

Hilary Duff était l'invitée du The Late Late Show with James Corden, lundi 11 juin 2018. Au cours de l'émission, l'animateur lui a posé des questions sur sa nouvelle grossesse, elle qui a récemment dévoilé être enceinte de son deuxième enfant. L'ex-star de Lizzie McGuire a ainsi raconté comment son fils Luca (6 ans) avait pris la chose...

"Au début il était un peu... un peu surpris. Et puis maintenant il commence à se faire à l'idée.L'autre jour, il a dit à ses copains à l'école qu'il alait avoir une soeur qui aurait des fesses rouges comme celles d'un singe. Alors on verra bien ! Ce sera une grande première pour lui. Ça va être sympa", a raconté Hillary Duff, enceinte de son nouveau compagnon Matthew Koma.

Et Hillary Duff, qui avait accueilli dans sa vie le petit Luca avec son précédent compagnon Mike Comrie, a ajouté que son fils participait activement à l'arrivée du bébé. Notamment pour le choix du prénom... "On est à l'écoute de toutes les suggestions mais Luca pense que 'Cofant Croissant' c'est genre un prénom trop cool parce qu'il n'y aura aucune confusion possible avec d'autres enfants. Et quand je dis simplement 'Cofant' et lui dit : 'Ce serait cool, personne d'autre n'appellera son enfant Cofant.' Il insiste sur Croissant. Cofant Croissant. Cela va forcément ensemble. Impossible de séparer les deux", a-t-elle raconté en riant.

Thomas Montet