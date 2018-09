Hilary Duff : Enceinte de 9 mois, elle confronte un homme qui la harcèle !

Alors qu'elle vit une année 2018 plutôt faste, entre son retour couronné de succès à la mode avec une collection de lunettes (Muse x Hilary Duff) qui a trouvé son public et ses premiers projets au cinéma en cinq ans - en l'occurrence, un film sur Charles Manson intitulé The Haunting of Sharon Tate et le doublage du personnage principal d'un film d'animation, Meet Your Tooth Fairy -, Hilary Duff doit aussi se concentrer en ce moment sur la fin de sa grossesse. Pas facile quand un individu inquiétant vous suit partout...

Enceinte de son compagnon Matthew Koma, qui avait collaboré avec elle en 2015 sur son album Breathe In. Breathe Out., l'artiste américaine se prépare à mettre au monde une petite fille. A 31 ans, un âge qu'elle fêtera le 28 septembre, Hilary Duff deviendra alors maman pour la seconde fois, six ans et demi après la naissance de son fils Luca, dont le père est son ex-mari Mike Comrie. Un heureux événement qu'elle aimerait pouvoir attendre paisiblement, mais un homme en a décidé autrement, qui la harcèle... au point qu'Hilary Duff, exaspérée et très mal à l'aise, a décidé de le confronter. Sur son compte Instagram, elle a ainsi publié une vidéo du moment où elle a apostrophé l'individu pour lui demander d'arrêter de la suivre et de la prendre en photo, soulignant sa vulnérabilité, "enceinte de neuf mois" et sortant d'une grippe.

En légende, elle détaille le manège qu'elle a pu observer : "Ce type était au match de foot de mon fils ce matin, puis m'a suivie jusque chez ma soeur et s'est limite garé dans son allée pour prendre des photos. Il m'a suivie pendant que je faisais mes courses. Je lui ai poliment demandé de me laisser tranquille et il continue à me suivre et me harceler depuis des heures maintenant. Pas cool. Je suis enceinte de 9 mois. Quand les gens disent que c'est la rançon de la gloire, honnêtement, ça me rend malade. C'est tous les jours, tous les mois, et c'est juste pas cool. Si quelqu'un de pas célèbre était confronté à cela, il aurait la loi pour lui", a-t-elle déploré. A ce stade, elle devrait quoi qu'il en soit alerter la police.