Hilary Duff maman : Première sortie avec bébé

Alors que la France est sous la grisaille et la pluie, la Californie, comme à son habitude, est gorgée de soleil en cette période d'automne. C'est sous un joli ciel bleu que l'on a pu voir Hilary Duff, en promenade avec sa fille et son nouveau compagnon.

L'ex-star de Lizzie McGuire a été repérée le 9 novembre 2018, dans les rues du quartier de Studio City, à Los Angeles. La jolie blonde était accompagnée de sa fille Banks Violet et de son amoureux, Matthew Koma (lequel s'est récemment teint les cheveux en rose). La petite famille s'est rendue au restaurant Joan's On Third, un charmant petit établissement fancy, pour déjeuner avec des amis. Après cette escapade gourmande, le clan a repris la voiture pour rentrer à la maison, sans doute histoire de mettre la petite fille au lit pour la sieste.

Hilary Duff, que l'on retrouve désormais dans la série Younger, a récemment surpris ses fans et les auditeurs de l'émission Dr. Elliot Berlin's Informed Pregnancy en révélant qu'elle a consommé son placenta en smoothie et qu'elle en garde encore au congélateur !

La star est aussi la maman de Luca (6 ans, né de son précédent mariage avec Mike Comrie).

