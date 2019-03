Hilary Duff publie la vidéo de l'instant où elle tient sa fille pour la 1e fois

"Dans mon esprit, c'est comme si à cet instant, elle me disait 'bravo maman, on l'a fait, ensemble' Matt a été si calme et rassurant. Ma mère et ma soeur étaient également là pour m'encourager", se rappelle Hilary Duff, qui n'arrive toujours pas à croire que Banks naissait il y a cinq mois déjà. "C'est comme si elle était là depuis le début. Le temps passe si vite... elle a goûté son premier avocat hier ! Je suis infiniment reconnaissante pour notre incroyable vie. Bon anniversaire Banks", conclut la jeune maman.