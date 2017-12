Hilary Duff remet le couvert avec son ex : "Le timing est tellement important"

Jamais deux sans trois. Cela fait plusieurs semaines maintenant que les fans d'Hilary Duff ont remarqué que la pétillante blonde était retombée dans les bras de son ex, le producteur musical Matthew Koma. Après quelques mois de relation, les tourtereaux s'étaient séparés en avril dernier. Mais le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point, et les voilà finalement repartis pour un tour.

Interviewée dans l'émission The Talk, l'actrice et chanteuse de 30 ans a confirmé ce retour de flamme, assurant que tout "se déroul[ait] à merveille" entre elle et son chéri. La maman du petit Lucas (5 ans, né de son mariage avec Mike Comrie) en est certaine, tout est une question de "timing". "Je veux dire, c'est la troisième fois qu'on sort ensemble et je pense que ce que Selena Gomez a dit a du sens", a-t-elle glissé. La star de la série Younger faisait ainsi référence aux récents propos de la chanteuse, qui commentait sa relation avec Justin Bieber dans un entretien accordé la semaine dernière au magazine Billboard. "J'ai 25 ans. Pas 18, ni 19 ou 20 ans. Je chéris les gens qui ont vraiment impacté ma vie. Alors peut-être qu'avant, cela aurait été forcer quelque chose qui ne collait pas. Mais cela ne signifie pas que l'on arrête de se soucier de la personne en question", avait déclaré Selena.

Sans forcément dresser un parallèle avec la relation des deux stars de la pop, Hilary Duff assure que le timing est désormais propice à ce que son idylle avec Matthew Koma fonctionne. "La troisième fois est la bonne", a-t-elle ajouté auprès de The Talk. Avant de se rabibocher avec son chéri, la jolie blonde avait brièvement fréquenté l'hommes d'affaires Ely Sandvik, avec lequel elle s'était notamment affichée sur une plage de Malibu en juillet.