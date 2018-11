Hilary Duff : Sa confession dégoûtante sur ce qu'elle a fait de son placenta

Invitée de l'émission radio Dr. Elliot Berlin's Informed Pregnancy, Hilary Duff a longuement évoqué sa grossesse et sa maternité. La star de 31 ans, qui a donné naissance le 30 octobre à une petite fille prénommée Banks Violet, a ainsi évoqué son rapport à son placenta.

L'ex-star de Lizzie McGuire a révélé avoir cuisiné son placenta en smoothie ! Une boisson peu ragoûtante qu'elle a pourtant particulièrement appréciée.. "C'était le smoothie le plus délicieux que j'ai jamais bu... Je n'en avais pas bu un aussi bon depuis mes 10 ans. C'était plein de calories rempli de jus et de fruits et tout était bon", a-t-elle confié. Et Hilary Duff, désormais à l'affiche de la série Younger, d'ajouter qu'elle a gardé du placenta de côté... En effet, elle a congelé des petits morceaux dans le but de les utiliser pour d'autres smoothies. Son fils Luca (6 ans, né de son précédent mariage avec Mike Comrie) est tombé dessus dans le congélateur et a interrogé sa maman qui a été honnête avec lui. "Il était en mode : 'Je regrette d'avoir posé la question'", a-t-elle raconté en riant.

Hilary Duff n'est pas la première star à consommer son placenta, Kim Kardashian ou January Jones s'y sont essayées avant elle. Toutefois, cette pratique nommée placentophagie est jugée peu sûre. Si des femmes mangent leur placenta, c'est pour de supposés effets positifs que peu d'études ont prouvé. Cela donnerait par exemple une grande source en vitamines, en minéraux et en hormones et cela permettrait de diminuer les douleurs post-accouchement, la dépression post-natale ou encore de stimuler la production de lait. Les chercheurs de la Northwestern University Feinberg School of Medicine à Chicago ont mené une étude publiée dans Archives of Women's Health, qui affirme que les effets de la consommation du placenta peuvent être néfastes en raison de la présence de métaux lourds, comme le mercure ou le plomb, qu'il filtre partiellement...