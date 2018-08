Hilary Swank s'est mariée en secret !

Dans la série de clichés, la comédienne apparaît radieuse dans sa robe Elie Saab Haute Couture en dentelle de Chantilly et tulle brodé de sequins. Une pièce sur-mesure qui a nécessité pas moins de sept personnes et près de 150 heures de travail selon le magazine. "Je voulais quelque chose de romantique et intemporel comme la clairière de séquoias dans laquelle nous allions nous marier, et il [Elie Saab, NDLR] a créé quelque chose qui a de loin dépassé mes attentes. C'était tout ce que j'avais imaginé et même plus", a-t-elle confié.

Escortée par son père, l'actrice de Million Dollar Baby est arrivée au pied de l'arbre centenaire servant d'autel sur la chanson Two Sunsets de Ludovico Einaudi. La comédienne Mariska Hargitay (New York, Unité Spéciale) était quant à elle sa demoiselle d'honneur. "J'étais submergée par tellement de gratitude en épousant l'homme de mes rêves et en voyant tout les gens qu'on aime réunis au milieu d'un décor si solennel. C'était vraiment un rêve devenu réalité." La jeune actrice Emmy Rossum figurait également parmi les convives.

Claquettes et casques audio

La réception s'est ensuite déroulée dans une ancienne grange décorée de petites lumières et de fleurs. Entre deux gorgées de champagne, les invités ont eu la surprise de voir les mariés se transformer en Fred Astaire et Ginger Rogers le temps d'un numéro de claquettes. Une performance pour laquelle Hilary Swank s'est changée, apparaissant dans une robe plus courte et légère signée Maria Grazia Chiuri pour Dior. Aussi bien les chaussures de mariage à strass que les claquettes ont quant à elle été imaginées par Christian Louboutin. "Tout le monde s'amusait tellement et ne voulait pas que la fête se termine, donc nous avons commencé à danser avec des casques sans fil au lever du jour, afin que les voisins ne soient pas gêné par la musique",a encore partagé l'héroïne du jour.