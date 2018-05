Hillary et Sébastien (Moundir 3) : Ce dont ils ont le plus souffert !

L'aventure Moundir et les apprentis aventuriers (W9) est loin d'être un long fleuve tranquille. Les candidats doivent apprendre à survivre et remporter des épreuves physiques pour espérer s'offrir de la nourriture. Autant dire qu'ils souffrent lors du tournage.

"À un moment, on avait pas de perles et je me suis dit que je n'allais pas tenir. Avec la chaleur et les épreuves, on se dit qu'on va lâcher. Les gens disent que la production va nous passer un coca, mais non, on a rien. Et on se demande comment on va faire pour tenir. Il faut gagner des perles si on veut aller en finale", nous a confié Sébastien.

Sa petite amie Hillary a quant à elle souffert du manque de confort : "Le confort, dormir par terre. Tu sais que tu es fatigué mais tu n'as pas hâte que la nuit tombe parce que tu sais que tu vas te retrouver par terre, sur un tapis. En plus, tu n'as pas de nourriture." Une peine partagée par Kamila, l'une de ses concurrentes.

