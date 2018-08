Hillary (La Villa) en couple : Elle présente son nouveau petit ami

"Si je dois rencontrer quelqu'un, ça arrivera, c'est la vie", c'est ce que déclarait Hillary il y a quelques jours lors d'une interview accordée au youtubeur Sam Zirah. C'est désormais chose faite. La jolie blonde révélée dans l'émission de télé-réalité Les Ch'tis font du ski en 2012 n'est plus un coeur à prendre.

Après sa rupture difficile avec Sébastien, rencontré lors du tournage des Princes et les Princesses de l'amour, Hillary a rapidement retrouvé chaussure à son pied. C'est sur Instagram, que la starlette du petit écran a révélé implicitement être de nouveau en couple à travers une photo où elle apparaît radieuse dans les bras de Giovanni, un mannequin et influenceur. "Il était une fois...", écrit-elle simplement en légende.

Il n'en fallait pas plus pour déchaîner les passions de ses abonnés en commentaires. Si certains sont prêts à la soutenir, d'autres en revanche on exprimé leur mécontentement de la voir en couple aussi vite après sa séparation. "Sois disant qu'ils étaient juste potes", "Je suis super déçu pour toi et Seb", "Ça va durer trois jours leur histoire", "Vincent cocu, Virgile cocu, Seb cocu... et lui c'est pour quand ?", "Tu changes de mec tous les mois toi"...

Si la réaction des internautes est brutale, c'est parce qu'il y a quelques jours à peine, Sam Zirah diffusait une interview d'Hillary dans laquelle elle se confiait sur sa vie amoureuse. Elle affirmait alors qu'elle n'était pas en couple avec ledit Giovanni : "Il s'appelle Giovanni. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très gentil, qui est très beau garçon mais en fait c'est juste mon ami. Il n'y a rien entre lui et moi."