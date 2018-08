Hillary (La Villa) en couple : "J'ai rencontré quelqu'un de formidable"

Depuis plusieurs jours, Hillary est au coeur de toutes les rumeurs les plus folles. Séparée de Sébastien, avec qui elle a participé à plusieurs émissions de télé-réalité telles que Les Princes et les Princesses de l'amour, Moundir et les apprentis aventuriers et plus récemment La Villa, la bataille des couples, Hillary annonçait fièrement son célibat lors d'une interview pour Sam Zirah.

Mais la belle blonde ne sera pas restée seule bien longtemps. En effet, la starlette du petit écran ne cesse de poster des story Instagram en compagnie d'un mystérieux Giovanni. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les internautes, désireux de connaître les détails de sa nouvelle conquête. Si elle a finalement dévoilé une photo où elle apparaît radieuse dans les bras du jeune homme, Hillary n'avait pas officiellement confirmé être en couple.

C'est désormais chose faite. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, l'ex de Vincent Shogun a accepté de répondre aux indiscrétions sur sa vie privée : "Oui, je suis en couple avec Giovanni. Ça fait un peu plus de deux mois que je le connais. Au début, on était amis, on s'entendait très bien et le temps a fait son travail."

Hillary poursuit en déclarant qu'elle ne souhaite pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, c'est pourquoi ledit Giovanni ne devrait pas suivre sa chérie dans ses aventures à la télé. "Tous les deux, on veut vraiment faire les choses bien. Je ne veux pas qu'il fasse de télé-réalité et je pense que, cette relation peut être différente des précédentes. On se comprend et on se complète sur beaucoup de choses."

Enfin, Hillary, souvent jugée sur les réseaux sociaux pour ses relations amoureuses, appel à l'indulgence : "Mes fans sont vraiment très contents pour moi, donc ça me fait évidemment plaisir. Mais, il y a eu aussi des reproches du genre 'elle a encore changé de copain'. Non ! Je veux juste dire que j'ai rencontré quelqu'un de formidable et que ça n'a rien à voir avec mes histoires du passé."