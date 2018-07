Hillary (La Villa) et Vincent en froid : La raison de leur brouille !

Le 16 juillet 2018, les téléspectateurs de TFX découvriront la nouvelle télé-réalité La Villa, la bataille des couples. Une émission à laquelle Hillary participe. Et la belle blonde a eu la surprise de retrouver son ancien fiancé Vincent sur le tournage. Des retrouvailles explosives si l'on en croit la candidate : "Avec Vincent, ça a été très compliqué, parce qu'on ne se parlait pas depuis un an. Les retrouvailles, ça a été quelque chose. On a eu du mal à s'entendre, il a fallu du temps. On a eu des discussions, vous allez le voir."

La raison de leur dispute ? "On ne se parlait plus pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été là pour lui, je lui ai donné beaucoup d'amour quand j'étais avec lui et du soutien quand on n'était plus ensemble. Mais quand il pouvait dire des trucs méchants sur moi, il le faisait alors que j'étais la première à être là pour lui. Ce n'était pas très sympa", a confié l'ex-petite amie de Sébastien à Purepeople.

Loin d'être rancunière, Hillary a admis qu'elle avait trouvé Vincent grandi et qu'elle était heureuse de voir qu'il avait retrouvé l'amour dans les bras de Virginie. "J'étais fière de lui", a-t-elle conclu.

