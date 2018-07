Hillary (La Villa) séparée de Seb : "Les sentiments n'étaient plus là"

Hillary enchaîne les émissions de télé-réalité. Après avoir participé à Moundir, les apprentis aventuriers 3 sur W9, la jeune femme de 26 ans a basculé sur TFX pour rejoindre le casting de La Villa, la bataille des couples actuellement en cours de diffusion. Amoureux dans ces deux programmes, Hillary et Seb n'ont pourtant pas réussi à maintenir leur relation soudée. Il y a quelques jours, les deux candidats ont annoncé leur rupture. À cette occasion, le youtubeur Sam Zirah s'est entretenu avec la pétillante blonde pour en savoir plus sur cette séparation brutale.

"Je ne vais pas être le couple de l'année parce que je ne suis plus avec Seb, donc niveau sentiments, c'est une catastrophe, explique-t-elle via Skype. J'ai essayé de tout donner face à une personne qui ne donnait pas forcément. J'ai subi beaucoup dans Moundir, ça n'a pas été facile et je pense que depuis un truc s'est cassé. On n'aurait pas dû se remettre ensemble, on a essayé mais les sentiments n'étaient plus là. On s'est buté à aller à La Villa, la bataille des couples alors qu'entre nous, c'était déjà mort."

Connue pour être fleur bleue et très romantique, Hillary est pourtant catégorique au sujet de Seb. Elle ne se remettra pas avec lui : "Aujourd'hui, je ne peux pas me remettre avec cette personne et je ne voudrai plus jamais me remettre avec lui parce qu'en retour, je n'avais pas ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire, juste d'un mec qui m'aime, qui me respecte et qui soit là pour moi. Lui il est plus concentré sur sa propre personne plutôt que de faire attention à moi."

La voilà à peine séparée de Seb que la rumeur court déjà sur les réseaux sociaux qu'Hillary se serait remise en couple. Cette info survient après que l'ex de Vincent Shogun a dévoilé une photo d'elle sur SnapChat en compagnie d'un jeune mannequin et influenceur. Questionnée à ce sujet, elle répond sans détour : "Il s'appelle Giovanni. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très gentil, qui est très beau garçon mais en fait c'est juste mon ami. Il n'y a rien entre lui et moi", explique-t-elle avant de conclure : "Si je dois rencontrer quelqu'un, ça arrivera, c'est la vie."