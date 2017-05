Hillary (Les Marseillais) : Amoureuse de Kevin Guedj, son ex Virgil la clashe !

Décidément, ces Ch'tis ne cessent de faire parler d'eux dans la célèbre émission Les Marseillais de W9. Après un court passage de Virgil - autrement appelé Monsieur Pignon par ses confrères -, c'était au tour de la sulfureuse blonde Hillary de faire le show dans le programme. Et dès son arrivée, la jeune femme a mis les choses au claire face à son ex Kevin Guedj et sa petite amie durant le tournage.

Celle à qui on a prêté une liaison avec Vincent Shogun a fait une entrée remarquée en expliquant être venue spécialement pour reconquérir Kevin (et n'hésitant sûrement pas à provoquer sans cesse sa petite amie du moment). Hillary n'a même pas oublié d'ajouter que celui-ci était "l'homme de sa vie !" et qu'elle avait encore des sentiments pour lui...

Des propos qui n'ont pas manqué de faire rire sur Twitter Virgil, son ex, qui a également participé aux débuts de l'émission : "'Sans doute l'homme de sa vie" mais t'en as combien en fait des hommes de ta vie ?" Décidé de se venger, lorsque le compte officiel des Marseillais se demande si "Kevin a encore des sentiments pour Hillary", Monsieur Pignon répond sur Twitter par un message sans équivoque : "Des centimètres oui mais sentiments j'en doute." Au moins, les choses sont désormais dites. Vivement la réponse d'Hillary...