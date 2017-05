Hillary (Les Marseillais) et Valentin ont-ils couché ensemble ? Ils répondent...

Sur Twitter, de nombreuses rumeurs ont fait surface au cours des dernières semaines... La dernière en date ? Une liaison liant Hillary et Valentin, deux candidats que l'on a pu apercevoir il y a peu dans les Marseillais South America sur W9.

D'après Zone-Actu, l'ex de Kevin Guedj et l'actuel petit ami de Jessy auraient couché ensemble, alors : info ou intox ? On a la réponse ! "Kevin et Hillary se seraient intimement rapprochés quelques jours seulement après que la candidate soit arrivée dans le programme" ont-ils déclaré. Nos confrères ont également ajouté que la plantureuse blonde et le beau gosse au corps de rêve "auraient passé la nuit avant que celui-ci ne sorte avec la jolie Montaine", ce qui n'a pas tardé à agacer les protagonistes sur la Toile.

Désormais en couple avec Jessy – de son vrai nom Jessica Errero, Valentin Leonard a rapidement décidé de démentir cette rumeur totalement folle. À l'annonce de cette nouvelle, ni une ni deux, celui qui participe pour la seconde fois au programme Moundir et les apprentis aventuriers 2 s'empare de son smartphone afin d'affirmer une tout autre chose sur Twitter : "Merci de me l'apprendre je n'étais pas au courant."