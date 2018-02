Hillary (Les Princes 5) : Infidélité, sextape... Révélations sur sa vie amoureuse

Purepeople a rencontré Hillary le 31 janvier dernier afin d'évoquer son départ des Princes de l'amour 5 (W9). Après être revenue sur son couple avec Sébastien, la jolie blonde s'est prêtée à notre interview "Power of love". L'occasion d'en savoir un peu plus sur sa vie amoureuse.

"Je l'aimais énormément. C'est lui qui m'a quittée parce qu'il m'a trompée. Je l'ai très mal vécu. Depuis lui, je n'ai pris que des personnes gentilles et je devenais dominante. Je ne voulais plus me faire avoir par un mec", nous a-t-elle confié à propos de son premier amour. Après quoi, Hillary a parlé de sa première fois : "C'était dans une voiture. C'était gênant parce que je ne savais pas comment faire."

Et, en plus d'avoir expliqué que tous ses rendez-vous avec son ancien petit ami Virgil avaient été catastrophiques, Hillary nous a dévoilé si elle avait déjà réalisé une sextape et elle a évoqué les stars sur lesquelles elle fantasme.

