Hillary (Moundir 3) : Ce qu'il s'est vraiment passé avec Benjamin

Le premier épisode de Moundir et les apprentis aventuriers (W9) était explosif. A l'issue de la première épreuve, Benjamin a révélé à tout le monde qu'Hillary lui faisait du rentre-dedans dès que ça n'allait pas dans son couple avec Sébastien. Une confidence qui a choqué ce dernier.

A l'occasion d'une rencontre avec Hillary et le jeune homme dans le cadre de la conférence de presse de l'émission, Purepeople les a donc interrogés sur le sujet. "On a eu pas mal de problèmes dans notre couple pendant Moundir. Plein de choses dont je n'étais pas au courant ont été révélées. Il y a eu des messages qui ont été échangés entre eux et je n'étais pas au courant", a confié Sébastien dans un premier temps. Et la belle blonde de rectifier : "Seb voyait très bien les messages que Benji m'envoyait. Il peut aller dans mon téléphone quand il veut, je n'ai rien à cacher. Il n'y avait aucune ambiguïté de ma part avec Benjamin."

Pourquoi Benjamin a-t-il donc été raconter cette histoire dans ce cas ? Selon l'ancienne participante des Ch'tis, le beau brun s'est clairement fait des idées : "C'est un peu la facilité. On peut voir aussi dans les Marseillais qu'il dit ça de Carla. Donc à un moment donné, est-ce que c'est lui qui se fait des illusions ou est-ce que nous avons vraiment un jeu de séduction avec lui ? Je ne pense pas. Il n'y a jamais rien eu entre nous à part un bisou l'année dernière quand on était en Corse [pour le tournage des Princes de l'amour 5, NDLR]. Mais c'était en off et c'était nul. Ça ne voulait rien dire."

