Hillary Scott : La chanteuse de Lady Antebellum est maman de jumelles !

Hillary Scott, la chanteuse du groupe américain Lady Antebellum, est devenue maman pour la deuxième fois. Elle a elle-même partagé l'heureuse nouvelle sur Instagram. La star a donné naissance à des jumelles.

Si la chanteuse de 31 ans, mariée à Chris Tyrrell, n'a pas pu se rendre à la 60e cérémonie des Grammy Awards c'est parce qu'elle était à l'hôpital après avoir eu des contractions. Le 29 janvier, tôt dans la matinée, elle a ainsi donné naissance à deux petites filles. "Notre famille est si heureuse et fière d'annoncer l'arrivée de nos précieuses petites filles. Elles sont nées tôt le 29 et nous sommes impatients de vous en dire plus sur elles dans les jours à venir. Merci à vous tous pour vos prières envers ces jeunes demoiselles et merci au Seigneur de m'avoir donné des bébés en bonne santé", a écrit Hillary Scott.

La chanteuse a déjà eu une petite fille, Eisele Kaye, née en 2013.