Holly Marie Combs : Hospitalisée, elle rassure sur ses fans...

Alors que la Californie est ravagée par les flammes, détruisant les maisons les unes après les autres, l'actrice Holly Marie Combs a été une victime collatérale des incendies. La star de 44 ans et son compagnon Mike se sont rendus aux urgences mais l'actrice y est restée un peu plus longtemps que prévu.

Sur son compte Instagram suivi par 680 000 abonnés, Holly Marie Combs a posté une photo d'elle prise le 11 novembre 2018, allongée sur un lit d'hôpital et avec une sonde pour respirer. "Nous sommes allées à l'hôpital pour faire un examen après avoir respiré de la fumée. Il m'a forcée à y aller. J'ai dit que j'allais bien. Devinez qui a déjà été libéré et qui ne l'a pas été. C'est dur. Je dis simplement que c'est dur", a-t-elle écrit alors que son amoureux pose tout sourire à ses côtés.

L'ex-star de Charmed, qui a sévèrement taclé le reboot, a ensuite partagé deux photos d'elle et de son conjoint. "Tout ce qui n'a pas de battement de coeur peut être remplacé. Nous sommes reconnaissants, heureux et soulagés ce soir. Nous nous avons les uns les autres et c'est suffisant pour moi", a ajouté la star, vue ces dernières années dans la série Pretty Little Liars.