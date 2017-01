Hollywood devient Hollyweed : Le célèbre panneau, vandalisé, amuse la Toile

Aux Etats-Unis, certains ont décidé de commencé l'année par un geste politique, sous couvert d'un humour certain. Dimanche matin, les habitants de Los Angeles se sont réveillés au lendemain du réveillon avec une drôle de surprise sur la fameuse colline sur laquelle trône le panneau Hollywood.

Les deux O du fameux panneau semblaient avoir été remplacés par deux E, formant ainsi le mot Hollyweed. L'acte de vandalisme a été perpétré dans la nuit du Nouvel An dans le but de fêter la légalisation en Californie du cannabis à usage récréatif. Comment l'auteur a-t-il réussi ce tour de force ? En s'approchant de plus près, on s'aperçoit que les deux O de WOOD ont été en partie couverts par des draps noirs frappés du signe Peace and Love (paix et amour) et d'un coeur, permettant ainsi de faire apparaître des E.

Une plaisanterie qui a fait sourire la Toile, à défaut d'avoir amusé la police de Los Angeles, laquelle recherche le ou les auteur(s) du crime – considéré comme tel au regard de la loi californienne. Parmi les nombreuses réactions, on peut citer celle du sulfureux et fantasque Steve-O, de Jackass, qui n'a jamais manqué une occasion de réaliser une cascade folle déguisée en acte politique (on se souvient encore de la baleine gonflable et des feux d'artifice en haut d'une grue pour dénoncer SeaWorld). Le turbulent acteur n'est donc pas l'auteur de cet acte pour le moins génial, mais il n'a pas manqué d'adresser ses félicitations. "Je ne sais pas qui a fait cela au signe Hollywood, mais je suis très impressionné qu'ils s'en soient tirés", écrit-il sur Facebook.