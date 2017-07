Hommage à Simone Veil : Nabilla agacée par la une de Charlie Hebdo...

Nabilla est un peu agacée.

Le journal satirique Charlie Hebdo l'a mentionnée dans sa nouvelle une afin d'évoquer, à leur manière, la disparition de Simone Veil à l'âge de 89 ans. Sur le dessin signé Félix, on peut voir un duo mère-fille assez disgracieux (dentition aléatoire, nez de cochon, regard éteint...) en train de prendre la figure emblématique du droit à l'avortement en photo avec des smartphones. "C'était pas Nabilla non plus...", lance la jeune fille.

Voyant le dessin revenir à de nombreuses reprises dans son flux Twitter, la compagne de Thomas Vergara que l'on retrouvera bientôt dans sa propre télé-réalité sur NRJ12 a réagi ce 5 juillet 2017 : "C'est une blague la une de Charlie Hebdo ??? #respectacettegrandedame #SimoneVeil"

Simone Veil, illustre femme politique et rescapée de la Shoah décédée le 30 juin dernier, reposera au Panthéon au côté de son mari. C'est le président de la République Emmanuel Macron qui, en accord avec la famille de la défunte, l'a annoncé mercredi 5 juillet 2017 dans la cour d'honneur des Invalides où un hommage national lui était rendu.

"Lorsqu'une vie se consacre à la justice, et singulièrement à la justice pour les plus faibles, lorsque cette vie choisit de se construire sous l'égide de la République, c'est la France qui est grandie", a notamment statué Emmanuel Macron.