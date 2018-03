Hommage national à Arnaud Beltrame: Emmanuel et Brigitte Macron, unis et graves

Visages graves, main dans la main et plus que jamais unis, Emmanuel Macron et son épouse la première dame Brigitte ont participé ce 28 mars aux Invalides à l'hommage solennel au colonel Arnaud Beltrame au cours d'une cérémonie qui a rassemblé toutes les forces politiques. Escorté de motards de la garde républicaine, le convoi funéraire était parti du Panthéon, le monument dédié aux grandes personnalités françaises, tandis qu'une minute de silence était observée dans toutes les gendarmeries et préfectures, mais aussi à l'Elysée et place Beauvau. Le gendarme a été promu le matin-même au grade de colonel sur décision du président. Il est également cité à l'ordre de la Nation pour son "courage exemplaire" et sa "totale abnégation".

Sa grandeur a sidéré la France

Le président de la République s'est ainsi tenu devant le cercueil du gendarme recouvert d'un drapeau français, en présence de plus de 1 200 invités et du gouvernement au complet. Il a célébré le courage du gendarme qui a donné sa vie pour sauver une otage lors de l'attaque jihadiste de vendredi dans l'Aude. "Sa grandeur a sidéré la France", a-t-il lancé devant une foule émue et silencieuse, convoquant l'histoire pour le placer dans la lignée des héros français, de Jean Moulin à Jeanne d'Arc et Charles de Gaulle, des soldats de Verdun aux combattants du maquis et aux Justes.