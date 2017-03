Hopper Penn a rompu avec sa chérie : "Je compte rester célibataire"

Dans quelques mois, Hopper Penn sera à l'affiche de War Machine, film Netflix dans lequel il donnera notamment la réplique à Brad Pitt. Après avoir décroché un petit rôle dans le film de son père Sean Penn, The Last Face (sorti en janvier dernier dans les salles françaises), le jeune homme de 23 ans continue de prendre des cours de théâtre pour perfectionner son jeu. Bien déterminé à se faire un nom par lui-même, l'acteur et mannequin veut aujourd'hui se consacrer pleinement à sa carrière professionnelle. Sans prendre le risque de se faire distraire par une éventuelle petite amie...

Interviewé dans les colonnes du magazine Evening Standard, le fils de Robin Wright a ainsi expliqué qu'il était récemment redevenu célibataire après avoir rompu avec sa chérie, Uma Von Wittkamp. Les tourtereaux se fréquentaient depuis trois ans et avaient pris la pose ensemble lors du défilé Dior en juin 2016 à Paris. S'il tient à rester le plus discret possible sur sa vie amoureuse, Hopper Penn a toutefois admis qu'il comptait restait célibataire "pour un bout de temps". Et d'ajouter : "Je suis bien trop jeune pour être dans une relation longue durée, je crois. Oui clairement. Ou aussi sérieuse, du moins."

Après avoir révélé qu'il avait été autrefois accro aux drogues dures, le petit frère de Dylan Penn (25 ans) a aussi annoncé son intention de s'éloigner de Los Angeles et de "toutes ces conneries". Pas à l'aise dans l'univers hollywoodien, le comédien en herbe a expliqué qu'il déménagerait très prochainement à New York pour y poursuivre ses cours de comédie et, pourquoi pas, se lancer sur les planches à Broadway. C'est aussi à Manhattan qu'il pourra décrocher de nouveaux contrats dans le mannequinat, lui qui a signé l'année dernière auprès de l'agence Wilhelmina. En prenant son envol, le fils prodige promet d'écrire une nouvelle page très excitante de sa vie !