Hopper Penn arrêté : Le fils de Sean Penn et Robin Wright replonge

Hopper Penn, deuxième enfant de Sean Penn et Robin Wright, a été arrêté pour possession de drogues dans le Nebraska. C'est le site américain TMZ.com qui nous l'apprend ce jeudi 5 avril 2018. Le jeune homme de 24 ans et sa compagne de longue date, l'actrice Uma von Wittkamp (avec laquelle il avait brièvement rompu l'année dernière), ont été interpelés pour possession d'amphétamines, de marijuana et de champignons hallucinogènes.

Selon la source policière de TMZ, les deux acteurs ne possédaient que de petites quantités de ces produits stupéfiants. Pour autant, Hopper Penn n'en est pas à ses premiers soucis avec la drogue. Dans une interview accordée il y a un an à l'Evening Standard, il racontait avoir été accro aux drogues dures : "Je consommais pas mal de choses, mais la meth est la drogue qui m'a fait tomber le plus bas. J'ai été en cure de désintoxication parce qu'un jour je me suis réveillé dans un hôpital et que mon père m'a dit : 'Rehab ? Ou le banc de l'arrêt du bus ?' Je lui ai répondu : 'Je vais prendre le lit.' Dieu merci j'ai réussi à m'en sortir parce que c'était le pire moment de ma vie. Parce que ce n'est pas drôle lorsqu'on en arrive au point où on a juste besoin de consommer."

Dans cette même interview, le petit frère de la sublime Dylan Penn (26 ans) expliquait combien il avait mal vécu la dernière rupture de ses parents, Sean Penn et Robin Wright s'étant redonné une dernière chance avant de se séparer pour de bon (le divorce avait été prononcé en 2010). Aujourd'hui, Sean Penn consacre le plus clair de son temps à ses engagements humanitaires tandis que Robin Wright portera seule l'ultime saison de House of Cards après le renvoi de Kevin Spacey. Dylan est un mannequin à succès tandis que Hopper tente de percer en tant qu'acteur. On l'a vu l'année dernière dans War Machine au côté de Brad Pitt sur Netflix.

En 2013, Hopper Penn faisait déjà la une en s'en prenant à un photographe en proférant des insultes homophobes et racistes.