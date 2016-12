How I Met Your Mother : Penny a bien grandi...

Certes, elle n'était pas une tête d'affiche de How I Met Your Mother mais, de la saison 1 à la saison 9, Lyndsy Fonseca était pourtant en fil rouge de l'histoire puisqu'elle incarnait Penny, la future fille de Ted Mosby (joué par Josh Radnor). Deux ans après la fin de la série, on peut constater qu'elle a bien changé !

Aujourd'hui âgée de 29 ans, l'actrice californienne est plus femme que jamais. Il faut dire qu'au moment où elle tournait, elle était encore très jeune et que les quelques images d'elle dans la série ont été réutilisées à maintes reprises car elle n'avait pas de dialogues. Resplendissante, la discrète actrice n'a plus rien de l'ado renfrognée qui introduisait parfois la série vautrée sur un canapé à côté de celui qui incarnait son frère à l'écran, Luke (alias David Henrie).

Ces dernières années, la jeune star est apparue sur le petit écran dans plusieurs séries comme Nikita, Grandfathered et, en 2016, dans Agent Carter. Sur le grand écran, on a aussi pu la voir dans Kick Ass et sa suite. Pour 2017, elle est attendue dans Curvature.

Lyndsy Fonseca est mariée à l'acteur Noah Bean, rencontrée sur le tournage de Nikita et qui a joué en 2016 dans la série de HBO, Vinyl. Auparavant, elle était mariée avec Matthew Smiley.

Thomas Montet